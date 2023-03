Settimana del glaucoma 2023: le iniziative dell’Unione Italiana Ciechi Messina

“Vivi senza Macchia. Metti in chiaro la tua Vista!” questo lo slogan scelto per la settimana del glaucoma 2023, promossa dall’IAPB Italia Onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e sostenuta anche dall’Unione Italiana Ciechi di Messina.

In Italia, il glaucoma rappresenta la seconda causa di disabilità visiva e, al tempo stesso, di cecità; si manifesta con l’aumento della pressione interna dell’occhio e, in alcuni casi, con la riduzione dell’apporto di sangue al nervo ottico che è il responsabile della trasmissione delle informazioni visive dalla retina al cervello. Quando il nervo ottico è colpito dal glaucoma, si manifesta una perdita del campo visivo che inizia nelle porzioni più periferiche coinvolgendo progressivamente le porzioni centrali compromettendo notevolmente la vista. La prevenzione quindi è l’unico strumento a disposizione per impedire danni irreversibili.

«L’ambulatorio della sezione territoriale di Messina, – ha detto Angelina Benvegna, responsabile della comunicazione dell’Unione Italiana Ciechi –, opera dal 1994 ed è sempre stato punto di riferimento privilegiato per la cittadinanza la quale, grazie ad un equipe medica composta da oculisti, ortottisti, psicologi, assistenti sociali, ha sottoposto e continua a sottoporre a visita, migliaia e migliaia di persone e, in molti casi, hanno evidenziato e curato malattie oculari importanti».

Per la settimana del glaucoma 2023, a Messina, lunedì 13 marzo l’ambulatorio oculistico di via Santa Cecilia 98, effettuerà screening gratuiti, necessaria la prenotazione al numero: 090 2938637.

