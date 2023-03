“Senti…come io sento”: l’evento all’Ambiente Stadium di Messina per la Giornata sull’autismo

Appuntamento sabato 1 aprile all’Ambiente Stadium di Bisconte, a Messina, per “Senti… come io sento”, iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Un evento aperto a tutti, all’insegna del divertimento, con attività mirate all’inclusione dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Vediamo tutti i dettagli.

“Senti… come io sento” è un evento promosso dall’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico “G. Martino” di Messina in collaborazione con la Ssd Camaro 1969. Si svolgerà domani, sabato 1 aprile, a partire dalle ore 10.00 all’Ambiente Stadium di Bisconte. Previste attività ludiche in campo con la partecipazione dei tecnici e dei piccoli atleti della Scuola Calcio del Camaro. Fuori dal campo, inoltre, sarà realizzato un percorso attraverso i cinque sensi, finalizzato a far comprendere in maniera diretta le modalità di funzionamento sensoriale tipiche delle persone con disturbo dello spettro autistico.

La manifestazione rientra in un progetto più ampio, portato avanti insieme all’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dalla Ssd Camaro, che ha già portato all’inserimento lavorativo di cinque giovani con autismo che oggi lavorano all’interno dell‘Area Ristoro dell’Ambiente Stadium.

Maggiori informazioni a questo link, sulla pagina Facebook della Ssd Camaro 1969.

