Selezioni Ryanair 2022 in Sicilia: si cercano assistenti di volo

La Ryanair, compagnia area irlandese low cost, sta cercando per l’anno 2022 nuovi assistenti di volo (cabin crew) in Sicilia; proprio per questo sono state organizzate quattro giornate di selezione: a Palermo da lunedì 24 fino a mercoledì 26 ottobre; e il 4 novembre a Catania.

«I nostri ruoli di Cabin Crew – fa sapere Ryanair – offrono opportunità di carriera reali ed entusiasmanti per membri dell’equipaggio ambiziosi nel progredire nella loro carriera esplorando le destinazioni europee». Vediamo i requisiti necessari per candidarsi alle selezioni e come fare domanda.

Ryanair: selezioni assistenti di volo 2022

Gli interessati alle selezioni 2022 di Ryanair, per diventare assistenti di volo, dovranno possedere i seguenti requisiti:

essere in possesso di un passaporto valido che consenta viaggi internazionali senza restrizioni;

che consenta viaggi internazionali senza restrizioni; altezza compresa tra 157 cm e 188 cm ;

; essere in grado di nuotare per 25 metri da solo ;

; aiuta essere produttivo, flessibile, dalla personalità estroversa e amichevole ;

e ; poter lavorare su turni ;

; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Come inoltrare la domanda

Per partecipare alle selezioni è possibile compilare il modulo a questo link.

(13)