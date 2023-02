Scuole senza riscaldamento a Messina, La Fauci: «Studenti costretti a seguire le lezioni al freddo»

Diverse richieste, poi un Consiglio Comunale straordinario e ancora un’interrogazione: diverse scuole di Messina, segnala il consigliere comunale Giandomenico La Fauci sarebbero ancora senza riscaldamento. Stiamo parlando di istituti come il “Mazzini-Gallo” o la “Catalfamo”, ma non solo. «È inconcepibile – scrive l’esponente di Ora Sicilia – la circostanza secondo cui i giovani studenti, sono costretti a seguire le elezioni al freddo, in tali condizioni, ovvero rimanere a casa perché influenzati».

La problematica si ripresenta ogni anno, nei mesi invernali le segnalazioni di scuole prive di riscaldamento, o con impianti guasti, si susseguono settimana dopo settimana. Nei giorni scorsi, alcuni consiglieri avevano chiesto la convocazione, ottenuta, di una Seduta apposita durante la quale si è discusso, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, delle condizioni degli istituti scolastici della città dello Stretto. Oggi l’ennesima segnalazione, da parte del consigliere comunale di centrodestra, Giandomenico La Fauci, che chiede chiarimenti alla Giunta Basile.

Oggetto dell’interrogazione sono: la scuola primaria “G. Mauro–Badiazza”; la “Simone Neri” di Giampilieri; la “Principe di Piemonte”; Scuola di Galati; “Mazzini–Gallo (via Natoli); la “Cristo Re”; la Scuola “Catalfamo” di villaggio CEP. «Alcuni (istituti) – scrive La Fauci – risultano privi degli impianti, nonostante numerose richieste già protocollate. In altre circostanze sono state consegnate provvisoriamente le stufe elettriche che tuttavia risultano inutilizzabili per ulteriori carenze strutturali che non consentono l’utilizzo delle stesse. A questo proposito, si segnala la particolare situazione in cui versa la scuola primaria Mazzini-Gallo a cui sono state consegnate le stufe che tuttavia, non possono essere sfruttate per limitazioni dovute alla potenza KW, di talché non è possibile procedere all’utilizzo congiunto delle stufe e degli scaldini per l’acqua calda».

Il consigliere Giandomenico La Fauci chiede quindi all’Amministrazione «specifiche informazioni circa lo stato di fatto delle scuole messinesi avendo cura di predisporre apposita relazione in cui si evidenzia quali scuole ad oggi sono prive del riscaldamento, per quali è stato previsto un piano di ripristino e quali interventi tamponi sono stati adottati da parte di questa Amministrazione».

A questo link l’interrogazione completa.

