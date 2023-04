Scuola, in Sicilia lezioni al via il 13 settembre: tutte le date delle vacanze per il 2023/24

È ufficiale: per l’anno scolastico 2023/24 la scuola in Sicilia inizierà il 13 settembre e si chiuderà l’8 giugno. Ad annunciarlo è la Regione Siciliana, che comunica anche le date delle vacanze di Natale e Pasqua e una piccola novità. Vediamo tutti i dettagli.

Online sul portale della Regione Siciliana, il decreto dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale (Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio) che sancisce le date per il prossimo anno scolastico: il via il 13 settembre 2023, lo stop l’8 giugno. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. In più, da quest’anno niente scuola neanche il 2 novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti. Le singole scuole della Sicilia potranno poi stabilire ulteriori sospensioni delle lezioni, per un massimo di tre giorni. Nessuno “stop”, invece, per il 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, per la quale sono previsti momenti di aggregazione.

Parzialmente diverso, invece, il calendario per le scuole dell’infanzia della Sicilia, per le quali le attività educative si concluderanno non l’8, ma il 29 giugno 2024. Nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

Il calendario completo è disponibile a questo link.

