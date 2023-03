“Screening a Km 0”: al via la campagna dell’ASP di Messina per la diagnosi precoce dei tumori

Un camper in giro per città e provincia, angoli informativi a margine di eventi culturali e spettacoli, attività di prevenzione in aziende, enti e associazioni: prende il via questa primavera la campagna “Screening a Km Zero” dell’Asp di Messina, finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione a quello alla mammella, alla cervice e al colon retto.

Obiettivo dell’iniziativa, presentata questa mattina presso la sede di via La Farina dell’Asp di Messina è quello di dare alla cittadinanza un vero e proprio servizio di prossimità, andando a portare le attività di screening direttamente alle persone sul loro luogo di lavoro, a una serata dedicata allo spettacolo, e così via.

A presentare l’iniziativa, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Bernardo Alagna: «È una campagna – ha spiegato – che vede in campo l’Asp, la Rete dei Medici di Medicina Generale, il Comune di Messina, i Club Service. Tutte queste figure messe insieme, oltre a Federfarma, alle altre aziende e associazioni hanno sposato quest’idea di medicina preventiva. La diagnosi tempestiva è fondamentale, significa salvare più vite umane, avere prognosi più favorevoli. L’iniziativa non è solo rivolta al comune di Messina, abbraccia la provincia. Lo scopo è raggiungere quello di raggiungere tutti, anche chi per un motivo o per un altro non può raggiungere i centri di screening. È con la diagnosi precoce che si gioca la partita».

Fatta questa prima introduzione, la dottoressa Rosaria Cuffari, responsabile del Centro gestionale screening, ha fornito alcuni dati e spiegato come si svolgono le attività di prevenzione. Un punto fondamentale: una volta avviato il percorso di screening con l’Asp, l’Asp prende in carico il paziente per tutto il percorso. Innanzitutto, una buona notizia: pur con il calo determinato dal Covid-19, nel 2021 e nel 2022 l’adesione agli screening in provincia di Messina è aumentata. Stando ai parametri europei LEA (livelli essenziali di assistenza), l’adesione nell’area messinese si assesta al 32,70% per la mammella, al 30,80% per la cervice uterina e al 6,40% per il colon retto. Non è ancora a livelli ottimali, ma segna, si diceva, un progresso rispetto agli anni pre-pandemia.

Forniti i dati, la dottoressa Cuffari ha sottolineato l’importanza delle attività di prevenzione svolte, per esempio, all’interno delle Azienda: «Ieri siamo andati a parlare con ATM – ha detto – per programmare attività da svolgere in Azienda. Una volta che il lavoratore partecipa a queste attività, ne parla con la famiglia, mostra le brochure esplicative». Si crea così un meccanismo che porta sempre più persone a una maggiore consapevolezza.

I dati sulla prevenzione

Nel 2022 sono state eseguite 12.700 mammografie, superando così l’adesione raggiunta nel periodo pre-covid, diagnosticando 123 tumori che sono stati inviati ad intervento chirurgico. Per quanto riguarda lo screening ginecologico nell’anno 2022 su 8.026 donne che hanno effettuato il test, 233 sono seguite in follow up per lesioni di vario grado e 22, dopo colposcopia, sono state

inviate ad intervento chirurgico escissionale (conizzazione). Per lo screening del colon retto nel 2022 sono stati eseguiti 6.155 test per la ricerca del sangue occulto nelle feci 432, risultati positivi, sono stati inviati a colonscopia e di questi n. 10 ad intervento chirurgico.

Le fasce d’età a rischio interessate sono: per il seno, le donne da 50 a 69 anni (ogni 2 anni); per cervice uterina le donne da 25 a 64 anni (Pap test tra 25 e 33; HPV – DNA tra 34 e 64; periodicità triennale o quinquennale); per colon retto, sia donne che uomini da 50 a 69 anni (biennale). È possibile accedere alle attività di screening dopo aver ricevuto la lettera di invito o anche spontaneamente richiedendo la prenotazione al Centro gestionale Screening (info allo 090.3652444 e 090.3652453 o cg.screening@asp.messina.it).

“Screening a Km Zero” a Messina e provincia: il programma dell’ASP

Il programma della campagna di screening (gratuita) che partita in primavera prevede:

Screening del cervicocarcinoma: donne dai 25 ai 64 anni;

Screening mammografico: donne dai 50 ai 69 anni;

Screening del colon retto: donne e uomini dai 50 ai 69 anni.

Le prossime tappe sono

Il 16 Aprile per il Lions Day saremo nelle principali piazze del territorio per le informazioni sulla prevenzione oncologica gratuita;

per il Lions Day saremo nelle principali piazze del territorio per le informazioni sulla prevenzione oncologica gratuita; Con l’ Unità mobile mammografica : dal 17 al 21 Aprile a Sinagra; a maggio a Lipari; a giugno a Tusa e all’Istituto Penitenziario di Messina.

:

Inoltre sono previsti incontri informativi presso vari Enti sul territorio e con interventi in occasione di spettacoli di intrattenimento ed eventi culturali.

All’incontro hanno preso parte anche il direttore sanitario dell’ASP, Domenico Sindoni, l’assessore Alessandra Calafiore, il presidente dell’Ordine dei medici, Giacomo Caudo, il segretario provinciale della FIMMG. Aurelio Lembo, la responsabile UOS Comunicazione Asp Dina Antinoro, il presidente Comitato consultivo aziendale Asp Antonio Giardina, il presidente di Federfarma Messina Giovanni Crimi e il governatore Lions Distretto 108 YB Sicilia Maurizio Gibilaro, che presiede un club service da sempre in prima linea nella lotta ai tumori.

