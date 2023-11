Sciopero del 17 novembre, ATM Messina: «Garantiremo servizio in precise fasce orarie»

Anche CGIL e UIL Messina aderiscono allo sciopero generale proclamato per domani, 17 novembre 2023, e conseguentemente anche i lavoratori dell’ATM Spa. L’Azienda fa sapere che garantirà comunque i servizi ai cittadini in precise fasce orarie.

Confermato dalle Confederazioni nazionali CGIL e UIL lo sciopero generale dei settori pubblico e privato contro la Legge di Bilancio. L’azione di protesta durerà 8 ore, ridotte a 4 per il settore dei trasporti dopo l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Lo sciopero dei lavoratori è previsto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di domani, 17 novembre 2023.

Per quel che riguarda Messina, in una nota, l’ATM Spa comunica che: «In ottemperanza alla vigente regolamentazione aziendale, tutti i lavoratori dell’Azienda Trasporti dovranno comunque garantire l’espletamento del servizio fino alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 a seguire». Si tratta, in sostanza, degli orari di punta di ingresso e uscita da scuola, nonché negli uffici. Le informazioni su eventuali disagi, aggiunge l’ATM, saranno comunicate sul sito dell’Azienda e tramite il canale Telegram.

Sempre per lo sciopero in programma domani, venerdì 17 novembre, possibili disagi potrebbero verificarsi anche per gli utenti di Trenitalia. L’Azienda invita chi si metterà in viaggio a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, attraverso l’app Trenitalia e la sezione Infomobilità del sito web.

