SchoolVax. Vaccino anti-covid al Liceo Maurolico di Messina – VIDEO

Stamattina, dalle 09:00, il Liceo Classico Maurolico di Messina si è trasformato in un hub vaccinale con l’iniziativa, “SchoolVax – l’istruzione è al sicuro”, promossa dall’Ufficio per l’emergenza Covid di Messina per promuovere la campagna vaccinale all’interno degli istituti scolastici e permettere agli studenti, al personale scolastico, ai docenti e ai genitori di effettuare il vaccino anti-covid.

All’iniziativa presente anche Barbara Floridia, sottosegretario del Ministero dell’Istruzione che ha lodato sia il progetto che il Liceo messinese. «I vaccini sono l’elemento in più che ci permette di tenere le scuole aperte».

Vaccino anti-covid a Liceo Maurolico di Messina

Partita da Sant’Agata di Militello, l’iniziativa SchoolVax prosegue al Liceo Classico Maurolico di Messina. «La scuola per antonomasia – aveva detto il commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze – è un luogo dove circolano quotidianamente centinaia di persone in ambiente chiuso, dunque c’è un rischio di contagio più alto rispetto ad altri luoghi».

Al liceo di Messina arriva anche Barbara Floridia, sottosegretario del Ministero dell’Istruzione. «Il Maurolico – ha detto al Floridia – ha sempre partecipato a iniziative lodevoli. Sono contenta di venire come Istituzione, come rappresentante del Ministero dell’Istruzione, perché per noi la riapertura delle scuole in presenza è fondamentale».

Soddisfatta anche Giovanna De Francesco, dirigente scolastico del Liceo Maurolico. «Un’iniziativa davvero importantissima – ha detto la De Francesco – che abbiamo accolto con grande entusiasmo, perché permette ai ragazzi di essere vaccinati all’interno della loro scuola ma è importante anche la sinergia con le Istituzioni».

SchoolVax al Maurolico – Video

