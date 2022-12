Scerbatura, potatura e lavori AMAM: divieti di sosta a Messina dal 27 dicembre al 3 gennaio

Nuovi interventi di potatura degli alberi e scerbatura a Messina da parte di MessinaServizi Bene Comune e lavori alla condotta fognaria da parte di AMAM. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità dei tratti di strada interessati. Ecco le date e i divieti di sosta previsti tra il 27 dicembre 2022 e il 3 gennaio 2023.

Scerbatura e potatura a Messina: i divieti di sosta dal 27 dicembre al 3 gennaio

Gli interventi di potatura degli alberi e di scerbatura interesseranno diverse strade di Messina tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. Di seguito, l’elenco dei divieti di sosta – per date e fasce orarie:

martedì 27 e mercoledì 28 dicembre – nella fascia oraria tra le 7.00 e le 16.00, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle vie Placida e Fossata;

– nella fascia oraria tra le 7.00 e le 16.00, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle vie Placida e Fossata; lunedì 2 e martedì 3 gennaio – dalle 6.00 alle 14.00, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, nelle vie Brenta, Carrubara, Salso, Aniene e Oglio.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Lavori di riparazione alla condotta fognaria: i divieti di sosta

Nei prossimi giorni, il Comune di Messina ha previsto, inoltre, lavori di riparazione della condotta fognaria di acque nere in via Consolare Valeria a Tremestieri. Di seguito, il tratto interessato, le date e gli orari:

da martedì 27 a giovedì 29 dicembre – nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17.30, nel tratto compreso tra i numeri civici 116 e 72 di via Consolare Valeria sono disposti il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, e il divieto di transito veicolare.

I divieti saranno in vigore per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporaneamente in tutta la strada.

