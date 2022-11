Scerbatura e potatura alberi a Messina: i divieti di sosta dal 7 al 25 novembre

Nuovi interventi di scerbatura e potatura degli alberi a Messina dal 7 al 25 novembre. Per consentire agli operatori di MessinaServizi Bene Comune di operare in sicurezza, il Comune ha disposto, come di consueto, alcune modifiche alla normale viabilità delle strade interessate. Vediamo i divieti di sosta previsti in città.

Potatura alberi e scerbatura a Messina: i divieti di sosta

Pubblichiamo di seguito il calendario degli interventi di potatura degli alberi e di scerbatura a Messina, e i relativi divieti di sosta dal 7 al 25 novembre:

Lunedì 7 e martedì 8 novembre , nella fascia oraria 6-14 , divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato sinistro di via Olimpia, nel tratto compreso tra via Cappellani e viale Regina Elena.

, nella , divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato sinistro di via Olimpia, nel tratto compreso tra via Cappellani e viale Regina Elena. Mercoledì 9 e giovedì 10 novembre , nella fascia oraria 6-14 , divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato destro di via Olimpia, nel tratto compreso tra via Cappellani e viale Regina Elena.

, nella , divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato destro di via Olimpia, nel tratto compreso tra via Cappellani e viale Regina Elena. Da lunedì 7 a venerdì 25 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 12.45-14.15, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Cannizzaro, tra viale Principe Umberto/viale Italia e via XXIV Maggio.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

