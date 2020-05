Scerbatura e disinfezione: MessinaServizi rimette a nuovo ville e spazi urbani – VIDEO e FOTO

Da Nord a Sud, MessinaServizi Bene Comune è al lavoro tra il centro e i villaggi per rendere più sicuri e puliti ville e spazi urbani attraverso interventi di spazzamento, scerbatura e disinfezione. L’obiettivo è recuperare quanto non si è potuto fare durante l’emergenza coronavirus a Messina a causa del dimezzamento del personale.

L’Azienda che si occupa della gestione dei rifiuti e della pulizia della città dello Stretto è attualmente impegnata nelle operazioni di disinfezione e spazzamento degli spazi pubblici di Messina, con particolare attenzione a quelli considerati maggiormente “a rischio”. Già in villaggi come Pezzolo o Mili San Marco gli interventi sono stati ultimati, mentre oggi si proseguirà con il villaggio Unrra, il villaggio Cep e San Filippo, per poi continuare verso il centro e verso la zona Nord.

Le zone interessate dagli interventi di sanificazione a Messina

Come anticipato, nei giorni scorsi gli operatori di MessinaServizi Bene Comune sono stati impegnati nelle operazioni di disinfezione e scerbatura straordinaria dei villaggi più a Sud della città, quali Pezzolo, Mili San Marco e San Pietro, fino allo svincolo di Gazzi. Oggi, si andrà avanti con i villaggi Unrra, Cep e San Filippo.

Nell’area Centro, spiegano dall’Azienda, proseguono la manutenzione straordinaria e la disinfezione delle villette a piazza Crisafulli, Villetta Quasimodo, Piazza Fulci, Piazza S. Caterina, Piazza Cavallotti e via Tommaso Cannizzaro.

Nell’area Nord, gli interventi attualmente riguardano la zona dell’Annunziata, da via Ciaramita a via Roma.

