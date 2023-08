Sapori d’estate 2023, tornano gli stand dei prodotti tipici per le strade di Messina

Arancini, pidoni, ma anche dolci e tanto altro: torna per il 2023 la manifestazione “Sapori d’Estate”, che porterà i prodotti tipici gastronomici della città dello Stretto in giro per le strade di Messina. Vediamo come partecipare e dove saranno posizionati gli stand.

Le bancarelle dei prodotti tipici messinesi stanno per approdare per le vie della città dello Stretto. Il Comune di Messina ha infatti lanciato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato agli operatori del settore delle lavorazioni tipiche locali per consentirgli di partecipare a “Sapori d’Estate” 2023. Di seguito, tutti i dettagli.

Sapori d’estate 2023: dove saranno gli stand a Messina

“Sapori d’Estate 2023” è una manifestazione pensata per dare spazio lungo le strade di Messina a bancarelle di prodotti tipici locali, con l’obiettivo di favorirne la diffusione anche in un’ottica turistica. Gli stand saranno attivi fino al 30 settembre 2023 dalle ore 19.00 all’1 di notte e potranno essere situati nelle seguenti 13 aree:

Via Tommaso Cannizzaro , nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lenzi e viale Principe Umberto, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle;

, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lenzi e viale Principe Umberto, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle; Piazza Castronovo , n. 1 posteggio;

, n. 1 posteggio; Viale Giostra , nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle;

, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle; Viale Annunziata , nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle;

, nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle; Viale della Libertà n. 3 posteggi;

n. 3 posteggi; Via Lago Grande n. 2 posteggi (mq. 8X2) S.S. 114 area di parcheggio compresa tra Via Sacra Famiglia e Viale Torrente San Filippo 1 posteggio

Come partecipare alla manifestazione

Per partecipare con il proprio stand a “Sapori d’estate” 2023 a Messina occorre fare domanda tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, indicando l’area di preferenza che si intende occupare.

Le istanze, spiegano dal Comune, saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto del criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando. Le istanze prodotte in bollo da € 16,00, dovranno essere trasmesse tramite portale SUAP del Comune di Messina. L’istanza può essere presentata da persone fisiche, società di persone e cooperative.

Maggiori informazioni e tutta la documentazione sono disponibili a questo link.

