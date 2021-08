Santo Stefano di Camastra, 5 milioni di euro in più per la realizzazione del porto turistico

Ai circa 29 milioni di euro previsti per la realizzazione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra se ne aggiungeranno altri 5, a seguito di una riprogrammazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell’ambito del Masterplan della Città Metropolitana di Messina. Ad annunciarlo, il sindaco Cateno De Luca, che lo scorso 21 agosto ha sancito il provvedimento con il decreto n.170.

I lavori per la realizzazione di un porto turistico a Santo Stefano di Camastra sono già iniziati con un finanziamento previsto di 29.100.000,00 di euro provenienti dal Patto per lo sviluppo della città di Messina. Il recente decreto n.170 firmato dal Sindaco Metropolitano – che prevede la riprogrammazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell’ambito del Masterplan della Città metropolitana di Messina con proiezione al Piano di Sviluppo e Coesione per la programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 – assegna al progetto altri 5.888.400,00 euro.

A commentare è il sindaco Metropolitano, Cateno De Luca: «I risultati odierni – sottolinea –, che vedono quali destinatari di importanti finanziamenti vari Comuni del territorio è il frutto di un percorso di rimodulazione del Masterplan che si è reso necessario per scongiurare la perdita di consistenti risorse a causa di vari interventi inseriti inizialmente nel Masterplan ma che si sono subito rivelati praticamente irrealizzabili. È per questo che, nel 2019, abbiamo stipulato una serie di accordi di programma tra la Città Metropolitana ed i Comuni per pianificare e programmare interventi infrastrutturali mirati al miglioramento della mobilità urbana, dei collegamenti con le aree interne ed alla promozione dello sviluppo economico dei territori».

«Nell’ambito della ridefinizione progettuale – ha specificato – si è seguita la logica degli accordi e si è proceduto alla formalizzazione della relativa copertura finanziaria per quegli interventi che sia sul Masterplan, sia sul Piano di Sviluppo e Coesione, hanno mostrato di possedere i requisiti richiesti. Per tutti gli altri, comunque strategici per lo sviluppo del territorio messinese, si procederà ugualmente al loro inserimento nella programmazione extra bilancio 2021/2027, con le economie relative allo stesso Masterplan, secondo i dettami della Delibera CIPE 26/2018».

