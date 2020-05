Dieci minuti nello “Studio” con Antonello da Messina: il video della National Gallery

Antonello Da Messina torna a far capolino tra le pagine del web, raccontato dalla National Gallery di Londra che, in queste settimane di quarantena, ha portato tutto il mondo (virtualmente) tra le opere custodite al suo interno grazie a dei brevi video “chiacchierata” con gli esperti della Galleria.

In particolare, Caroline Campbell, director of Collections and Research, ha voluto presentare agli amanti dell’arte e a chi semplicemente è stato mosso dalla curiosità durante questi giorni di clausura “San Girolamo nello studio”, dipinto realizzato tra il 1474 e il 1475 ad olio su tavola di tiglio.

Caroline Campbell porta il “visitatore” all’interno dell’opera di Antonello, indugiando sui tanti piccoli particolari che rendono lo studio di San Girolamo un luogo calmo e accogliente, adatto per studiare, leggere o semplicemente raccogliersi nei propri pensieri. Uno studio che, sottolinea, sarebbe stato un luogo ideale in cui trascorre le tante giornate passate in casa in questi mesi. La director of Collections and Research della National Gallery si sofferma sui particolari, soprattutto su quelli più inconsueti, dandone una spiegazione che magari a prima vista non è semplicissima da cogliere.

Il video è in lingua inglese, ma è possibile, tramite la rotellina delle impostazioni, inserire i sottotitoli in inglese o quelli tradotti automaticamente in italiano (che nono sono perfetti, anzi tutt’altro, ma riescono a far capire il senso di quanto raccontato con entusiasmo e passione da Caroline Campbell).

