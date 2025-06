Salina celebra le eccellenze isolane: inaugurata la mostra “Made in Eolie”

Un trionfo di sapori e profumi autentici delle isole Eolie: capperi, cucunci, patè artigianali, pesti tipici, prodotti realizzati con verdure di stagione, pomodori secchi, mandorle, melanzane, formaggi, malvasie, prosecchi, vini rossi e bianchi, sesamini, nacatole, spicchiteddi. Un affascinante percorso enogastronomico nel segno del “Made in Eolie” contraddistingue la XIV edizione del Marefestival – Premio Massimo Troisi, che ha inaugurato al Centro Congressi di Malfa la fiera espositiva organizzata con il supporto dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive, guidato dall’assessore Edy Tamajo.

«Con questa esposizione vogliamo raccontare, attraverso sapori autentici e prodotti d’eccellenza, l’identità profonda delle nostre Isole – ha evidenziato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamaio – sono luoghi ricchissimi di aziende e attività produttive, molte delle quali vantano decenni di storia. Ogni specialità presente non è soltanto una perla enogastronomica, ma anche un patrimonio culturale. Valorizzare queste produzioni significa sostenere il lavoro di tanti piccoli produttori e artigiani che promuovono un modello di sviluppo legato al territorio, alla qualità e alla sostenibilità, anche all’insegna del km 0».

La fiera espositiva è stata inaugurata dall’attrice Marina Suma, che ha che ha ricevuto il Premio Troisi 2025 per la carriera, insieme con Patrizia Casale, organizzatrice del Marefestival e curatrice della mostra. Un percorso sensoriale ispirato al mare e alle atmosfere eoliane che ha saputo rendere protagonista ogni azienda presente, grazie anche agli allestimenti che sono stati affidati alla designer Tina Berenato.

Ben 21 ditte, fra le più rinomate dell’arcipelago eoliano: Sapori eoliani, Virgona, Fenech, Caravaglio, Ancestrale Agricola, Cantine Colosi, Azienda Agricola D’Amico, Azienda Agricola Mirabito, Eolia, La Vecchia Fattura Di Lo Piccolo Fabrizio, Arte Ulivo, Paola Di Giorgio, Hauner, Azienda Agricola Di Oliva Michele, Simipiacevulcano, L’isolana Doc, Pasticceria Arte e Sapori Di Gianluca e Despina, Caper Sud, I Dolci Di Marisa, Pasticceria Subba e Fratelli Laise.

«Abbiamo pensato ad un percorso ricco e articolato – ha spiegato Patrizia Casale – che non solo esalta il gusto e il sapore, ma rivela anche storie di tradizione, passione e continuità familiare. Offriamo così ai turisti e ai visitatori un’ampia panoramica sulle eccellenze isolane, mettendo in luce più di venti realtà produttive che rappresentano un’immagine del grande patrimonio enogastronomico made in Eolie appunto, che oggi più che mai si intreccia con il turismo esperienziale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica ed alla valorizzazione del territorio».

