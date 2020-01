Al via i saldi invernali 2020 a Messina: 7 trucchi per evitare le fregature

21 Condivisioni Facebook Twitter

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: i saldi invernali 2020 sono cominciati a Messina e in altre città d’Italia. Ma prima di farsi prendere dalla frenesia dello shopping e iniziare a girare per i negozi è meglio fermarsi un attimo e riflettere per evitare acquisti “sbagliati”. Proprio per quest’occasione, abbiamo messo insieme 7 dritte per evitare le fregature.

Chi è solito acquistare durante i saldi ha spesso una strategia che prevede una preparazione preventiva. Nei giorni precedenti l‘inizio degli sconti, infatti, è una buona regola fare un giro per i negozi in cui si intende comprare qualcosa e controllare i prezzi in modo da poterli poi confrontare con le percentuali di sconto indicate. In questo giro per i negozi, un’altra cosa a cui prestare attenzione sono gli scaffali: ripiani vuoti e poi “magicamente” pieni a partire dal giorno di inizio dei saldi possono indicare che la merce esposta provenga dal magazzino e non appartenga alle collezioni della stagione.

Al via i saldi a Messina: le dritte per evitare fregature

Fatta questa breve premessa che riguarda i giorni precedenti l’inizio dei saldi, possiamo passare alle dritte per evitare fregature durante i saldi:

Fatevi una lista dei negozi da visitare e mettete in cima posti che già conoscete e di cui vi fidate . In questo modo avrete maggiori certezze circa la qualità della merce;

e mettete in cima posti che già conoscete e di cui . In questo modo avrete maggiori certezze circa la qualità della merce; Date uno sguardo ai siti internet dei negozi in cui pensate di acquistare, per farvi un’idea e avere un quadro più preciso della merce che potreste trovare nel negozio fisico;

dei negozi in cui pensate di acquistare, per farvi un’idea e avere un quadro più preciso della merce che potreste trovare nel negozio fisico; Controllate le percentuali di sconto e, sebbene invitanti, state attenti a quelle sopra il 50%. Molte volte, infatti, sconti più elevati vengono applicati a merce datata;

e, sebbene invitanti, state attenti a quelle sopra il 50%. Molte volte, infatti, sconti più elevati vengono applicati a merce datata; Occhio al cartellino . I cartellini devono contenere il prezzo di partenza, quello indicante lo sconto applicato e la percentuale di sconto;

. I cartellini devono contenere il prezzo di partenza, quello indicante lo sconto applicato e la percentuale di sconto; Provate i capi d’abbigliamento prima di acquistarli . Si sa che i negozi nei giorni dei saldi sono sempre pieni e la fila ai camerini può essere scoraggiante. Ciononostante, è importante accertarsi che ciò che si intende comprare sia della misura giusta, quindi occorre armarsi di una buona dose di pazienza e provare i capi per evitare acquisti deludenti;

. Si sa che i negozi nei giorni dei saldi sono sempre pieni e la fila ai camerini può essere scoraggiante. Ciononostante, è importante accertarsi che ciò che si intende comprare sia della misura giusta, quindi occorre armarsi di una buona dose di pazienza e provare i capi per evitare acquisti deludenti; Pagamenti. I negozianti devono accettare il pagamento con carta di credito ;

; Conservate lo scontrino: anche durante i saldi è possibile effettuare il cambio se la merce comprata non ci soddisfa. Non è obbligatorio, ma alcuni negozianti lo consentono. È obbligatorio, però, se la merce acquistata è difettosa.

Per questi saldi invernali, secondo Confesercenti, gli italiani spenderanno 168 euro pro capite. Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata sono le prime tre regioni a dare il via ai saldi invernali 2020. Nel resto della Penisola gli sconti inizieranno tra il 3 e il 4 gennaio.

