“Rosso di Sicilia”: nasce il panettone salato firmato da Carlotta Andreacchio e Lillo Freni

Natale 2024 Messina. Rosso di Sicilia prende vita: arriva il panettone salato firmato da Carlotta Andreacchio e Lillo Freni.

Il panettone “Rosso di Sicilia” rappresenta una novità esclusiva, pensata per arricchire la tavola natalizia dei messinesi con l’essenza artigianale e i sapori autentici della Sicilia.

Rosso di Sicilia: innovazione per le feste

Dall’unione creativa tra la lady chef Carlotta Andreacchio e il maestro pasticcere Lillo Freni, figura di spicco premiata da Gambero Rosso per il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze locali, nasce “Rosso di Sicilia”. Questo panettone salato in edizione limitata, realizzato a quattro mani, si propone come un’innovazione per i pranzi e le cene delle feste, distinguendosi per qualità, originalità e gusto.

“Rosso di Sicilia” riflette la raffinatezza degli ingredienti siciliani e la maestria della pasticceria artigianale. Si tratta di un panettone salato preparato con un impasto arricchito da estratto di pomodoro siciliano, impreziosito da pomodori datterini confit, cipolle bianche arrostite e acciughe del Cantabrico.

Un regalo per raccontare i sapori della Sicilia

Carlotta Andreacchio, chef de La Trattoria del Marinaio ha raccontato: «l’idea di questo panettone rivoluzionario ha preso vita qualche mese fa quando ho appreso dal maestro pasticcere Lillo Freni i segreti per preparare la pignolata messinese, che ho portato a Ortigia in occasione del G7. In quell’occasione ho proposto a Lillo di realizzare un panettone insieme da servire come aperitivo o antipasto durante le festività natalizie».

Lillo Freni, noto per la sua abilità e dedizione alla promozione del patrimonio gastronomico siciliano, ha accolto la proposta con entusiasmo, realizzando insieme a Carlotta un prodotto che mira a stupire i palati e a rinnovare le tradizioni natalizie.

L’ambasciatore del gusto messinese Freni ha affermato: «con piacere ho accettato di condividere l’idea di Carlotta ed ho utilizzato una mia personale ricetta, consolidata anche per i grandi lievitati salati, rigorosamente a lievito naturale da pasta madre viva. Abbiamo dovuto solo concordare gli ingredienti caratterizzanti da lei selezionati e preparati, e dopo alcune prove e perfezionamenti, mi sono occupato di far diventare realtà il “Rosso di Sicilia”, una proposta accattivante e versatile che esprime in modo semplice ed inequivocabile il nostro territorio, i profumi, i sapori che lo identificano e lo distinguono».

La chef ha concluso: «collaborare con un grande della pasticceria messinese come Lillo Freni è stato per me un privilegio e un onore. Lillo è un professionista esemplare, sempre pronto a offrire consigli preziosi che porterò sempre con me».

Il “Rosso di Sicilia” è disponibile per l’acquisto presso La Trattoria del Marinaio di Galati Marina a Messina.

Un packaging moderno e accattivante valorizza ulteriormente questo prodotto artigianale, rendendolo il regalo ideale per un Natale all’insegna dei sapori autentici della Sicilia.

