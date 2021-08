Al Castello di Roccavaldina sfilano le migliori sartorie siciliane con “Moda sotto le stelle”

Un’occasione per poter apprezzare le antiche tradizioni tessili isolane. Si tratta di “Moda sotto le stelle”, l’appuntamento estivo al Castello di Roccavaldina dove venerdì 13 agosto alle 21.30 sfileranno in passerella le creazioni delle migliori sartorie siciliane, attente a rappresentare il made in Sicilia, ma con uno sguardo all’innovazione.

Il Castello di Roccavaldina è situato in piazza del Popolo, nel centro storico del paese, e viene spesso utilizzato per ambientazioni fotografiche o cinematografiche, ma anche per mostre, congressi, visite guidate ed eventi privati. La violinista e cantante soprano Sarah Ricca sarà la special guest della serata di Moda sotto le stelle, mentre a condurre la manifestazione sarà la dottoressa Helga Corrao.

L’evento è organizzato da ME.P.A Eventi ed è patrocinato dall’Unione dei Comuni “Valle del Tirreno”: Condrò, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Torregrotta e Valdina. I main sponsor sono CMS Creations, Mia Store e L’Orsetto laboratorio di ceramica.

La partecipazione è gratuita nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di emergenza Covid.

