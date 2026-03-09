Ristorante Talea Monforte San Giorgio: la nuova visione gastronomica della chef Rosaria Fiorentino

A Monforte San Giorgio nasce Talea, il ristorante guidato dalla chef Rosaria Fiorentino che propone una cucina tradizionale rivisitata in chiave contemporanea. Talea rappresenta un “nuovo ramo” della sala ricevimenti Moon Flower, non a caso la scelta del nome che indica proprio un germoglio che nasce da una pianta madre e continua a crescere mantenendo salde le sue radici. Al ristorante Talea, quindi, si trova l’esperienza maturata negli anni dalla chef Rosaria Fiorentino, ma con uno stile e una proposta culinaria rinnovati. Al suo fianco, in cucina, ci sono Enrico Bassi e Agostino Roberti.

Nella sua sala finemente arredata e luminosa, il ristorante Talea può accogliere circa 50 coperti, offrendo agli ospiti un’atmosfera rilassata ma elegante. Ogni elemento è studiato per offrire un’esperienza ricercata, pensata per chi desidera vivere la cucina come un momento di piacere e scoperta.

Ristorante Talea: la cucina contemporanea che racconta il territorio

La proposta gastronomica del ristorante nasce da un forte legame con la Sicilia. Il menù valorizza sia il pescato locale sia i prodotti della terra, interpretati attraverso tecniche moderne e accostamenti equilibrati. L’attenzione alla materia prima è centrale nella filosofia della chef Rosaria Fiorentino, che costruisce ogni piatto con l’obiettivo di esaltare i sapori autentici della sua terra.

Il menù

Il benvenuto dello chef

Foglie croccanti di patate e zucca con ricotta di mandorle, pepe all’arancia e limone candito.

Azzurro di Sicilia

Alalunga leggermente scottata, cipolla rossa marinata e salsa agrodolce.

Crudo di mare

Crudo e marinati con emulsioni agli agrumi e sali marini.

Busiate mediterranee

Busiate con sauri, colatura di alici e mollica atturrata.

Diversamente aggrassato

La nostra pasta fresca ripiena di aggrassato alla messinese, olio extravergine di oliva e salvia.

Manzo CBT

Cappello del prete cotto a bassa temperatura, salsa al vino rosso speziata e millefoglie di sedano rapa.

Mela e cannella

Millefoglie calda di mele dell’Etna, con gelato alla cannella e streusel al cacao.

Ospite della serata il produttore vinicolo Salvo Neri, che ha portato in degustazione alcune etichette dell’omonima cantina, accuratamente selezionate per creare un dialogo tra cibo e vino capace di valorizzare ogni portata.

La chef Rosaria Fiorentino è riuscita con il suo menù degustazione a creare un racconto gastronomico fatto di sapori, profumi e creatività. Un nuovo capitolo per la chef, che con Talea apre una fase inedita del suo percorso culinario, mantenendo però salde le radici della tradizione siciliana.

