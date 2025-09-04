Risanamento a Messina: Camaro Sottomontagna da baraccopoli a parco urbano

A Camaro Sottomontagna, dove prima c’erano 65 baracche, sorgerà un parco urbano. L’area sotto il vecchio ponte delle Ferrovie, totalmente sgomberata e bonificata, è un altro tassello importante nel percorso di risanamento portato avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. È stata consegnata al Comune di Messina che realizzerà un parco urbano.

Camaro Sottomontagna restituita alla fruizione pubblica

Le demolizioni delle baracche sono iniziate il 30 dicembre 2024 e si sono concluse il 19 agosto. Questo ha permesso in tempi europei la restituzione di un’importante parte del territorio, proprio all’uscita dello svincolo autostradale, alla fruizione pubblica.

Il sub commissario al risanamento Santi Trovato si è detto soddisfatto per la tempistica dei lavori che ha seguito da febbraio con estrema attenzione le diverse attività dell’Ufficio Commissariale.

In otto mesi nell’area di Camaro Sottomontagna, di 2.280 mq, è stata demolita l’ampia baraccopoli. Hanno avuto conclusione i lavori di messa in sicurezza e non solo:

le operazioni di disattivazione dei sottoservizi (linee elettriche, fibra ottica, reti idriche e fognarie),

rimossi i materiali contenenti amianto e completata la bonifica.

L’assegnazione degli alloggi ai 65 nuclei familiari residenti nelle baracche, ha visto la conclusione nell’aprile dello scorso anno.

Il sub commissario Trovato ha dichiarato: «il risanamento è un’attività complessa che ci consente da un lato di dare alloggi dignitosi a chi ancora oggi vive in condizioni di fortissimo disagio abitativo, dall’altro la riqualificazione del territorio recuperando ampi spazi da destinare al verde, alla socialità, allo sport, sottraendoli al degrado. Camaro Sottomontagna è un esempio tangibile di come Messina possa cambiare in meglio e dare risposte efficaci ai cittadini. Il lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale ed ArisMe continua a portare grandi risultati».

Parco Urbano a Camaro Sottomontagna: il progetto

Il lotto, collocato sotto il vecchio ponte delle Ferrovie e liberato dalle baracche, rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione del Parco Urbano di Camaro Sottomontagna, intervento strategico di rigenerazione urbana inserito nel PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, id Pinqua 365. Il progetto, accessibile dal Viale della Marina Russa e da Via Gerobino Pilli, sorgerà a poca distanza dallo svincolo autostradale Messina Centro e in prossimità delle principali linee di trasporto pubblico, garantendo così un’elevata accessibilità.

L’area prevede la realizzazione di spazi a verde attrezzato, percorsi pedonali, aree ludiche inclusive, zone sportive per workout e calisthenics, un campo da bocce, aree relax e strutture di servizio. Il parco sarà completato da un punto ristoro, parcheggi, nuovi impianti idrici e di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza e un piano per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

