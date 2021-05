“Risana Messina”, in Parlamento il testo unificato per l’eliminazione delle baracche

Le proposte di legge firmate dai deputati messinesi Francesco D’Uva (M5S), Pietro Navarra (PD) e Matilde Siracusano (FI) per l’eliminazione delle baracche e il risanamento di Messina sono confluite in un testo unificato denominato “Risana Messina”, adottato nelle scorse ore In Commissione Ambiente alla Camera dei deputati.

Sembra pronto alla spinta decisiva l’iter per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Al testo unificato presentato dai tre deputati messinesi, si aggiunge un emendamento al decreto covid a firma del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro. In più, c’è in ballo un ulteriore finanziamento, richiesto dalla Regione sulla base del progetto presentato dal Comune di Messina, nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare” del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Prevista la nomina di un Commissario con poteri speciali che sarà scelto nei prossimi giorni. L’ipotesi più accreditata è che il ruolo spetterà al prefetto di Messina Cosima Di Stani.

Soddisfatto il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva: «Abbiamo fatto un altro passo avanti per restituire dignità alla situazione abitativa di migliaia di famiglie di Messina. Lavorando in sinergia si va lontano, come dimostra l’iter della proposta di legge che continua a procedere».

«Intanto – aggiunge – le notizie che giungono dal Governo lasciano ben sperare perché, in questa fase e data l’urgenza della questione, un intervento governativo rende ancora più veloce la realizzazione dell’iniziativa. Lo avevamo chiesto in passato e oggi continuiamo a sottolineare l’opportunità di intraprendere questa azione. Così come, allo stato attuale, risulta vantaggiosa la prospettiva di utilizzare le risorse previste dalle linee d’intervento che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) indirizza a progetti come quello del risanamento».

