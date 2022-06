Riqualificazione villette comunali, MessinaServizi affida all’esterno: ecco la manifestazione d’interesse

MessinaServizi Bene Comune vuole affidare all’esterno la riqualificazione di alcune villette di Messina. Per farlo, ha pubblicato una manifestazione di interesse indirizzata a tutte le ditte interessate a svolgere il servizio. Diverse le aree interessate, dalla zona Sud alla zona Nord. Tra queste, anche l’anfiteatro di Sperone. Il valore stimato per la realizzazione dei lavori è di circa 182.207,00 euro, comprensivi di oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d’sta, pari a 5.466,21 euro. Vediamo tutti i dettagli.

Le villette di Messina interessate dalla riqualificazione

Gli interventi previsti

Le prestazioni oggetto del presente avviso di manifestazione d’interesse, in favore della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. (Società) comprendono, in via indicativa e non esaustiva:

Rifacimento pavimentazioni ammalorate o mancanti, al fine di ripristinare lo stato di sicurezza oltre al corretto deflusso delle acque meteoriche; Ripristino di scalinate, ove necessario, al fine di ripristinare lo stato di sicurezza originario; Demolizione e smaltimento di manufatti e/o prefabbricati ammalorati, presenti all’interno delle aree interessate da interventi, non più idonei e/o necessari; Raccolta e smaltimento di detriti e/o attrezzature distrutte presenti; Realizzazione di cancelli e/o manutenzione dei cancelli esistenti necessari alla delimitazione delle aree interessate dagli interventi; Altri interventi vari di ripristino sicurezza e funzionalità;

Come partecipare alla manifestazione di interesse

Per partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata da MessinaServizi Bene Comune per la riqualificazione di sette villette comunali di Messina occorre collegarsi al seguente indirizzo. I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 14:00 del 04 luglio 2020.

Tutti i dettagli dell’avviso, dai requisiti alle procedure, a questo link.

(33)