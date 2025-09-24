Riqualificazione: a Messina in arrivo14 nuove piazzette tematiche

Continua l’opera di riqualificazione di Messina con 14 nuove piazzette tematiche in arrivo per migliorare i quartieri e creare nuovi spazi di comunità.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha annunciato: «continua l’opera di riqualificazione della nostra città: in arrivo 14 nuove piazzette tematiche per migliorare i nostri quartieri e creare nuovi spazi di comunità». Il sindaco ha rilasciato questa dichiarazione a seguito dell’approvazione in Giunta della versione aggiornata del Piano Operativo del Programma Complementare Metro 2014-2020.

Riqualificazione Messina: una piazzetta per Sara Campanella

Basile ha sottolineato: «con questo passaggio abbiamo sbloccato quasi 6 milioni di euro che ci permetteranno di dare attuazione al progetto Realizzazione di piazzette tematiche. L’obiettivo è semplice ma al tempo stesso ambizioso: riqualificare e valorizzare aree specifiche in ciascuna delle sei Municipalità, trasformando spazi pubblici oggi poco utilizzati in veri e propri centri di aggregazione per i cittadini».

Tra i 14 interventi in programma, il primo cittadino ha voluto riservare un pensiero speciale a uno spazio simbolico: «c’è una piazzetta a cui tengo moltissimo e che credo stia a cuore a tutta la comunità: l’area dedicata a Sara Campanella. Sarà un luogo di memoria, di incontro e di condivisione, che custodirà per sempre il ricordo di Sara nel cuore della nostra Messina».

Il sindaco ha concluso: «questo è un altro passo avanti nel percorso di trasformazione e rigenerazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione. Questi interventi rappresentano un segnale concreto di attenzione ai nostri quartieri e ai bisogni della comunità, perché ogni piazza riqualificata diventerà un luogo vivo e accogliente per i cittadini».

I siti interessati

Piazza Migneco a Briga Marina;

Borgo Antico a Briga Superiore:

Piazza Centrale a Larderia;

Piazza Centrale a Zafferia;

Area ludica a Santa Lucia sopra Contesse;

Capolinea di San Filippo Superiore;

Piazza Giuffrè a Villaggio Aldisio;

Bordonaro Superiore;

Largo Seggiola;

Le piazze: Casa Pia, Argo a Ritiro;

Piazza e lungomare a San Saba;

Piazza Principe Umberto a Salice;

Piazzale in memoria di Sara Campanella.

(11)