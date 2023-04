Ripresa Sicilia bando 2023: la piattaforma IRFIS sarà attiva dal 20 aprile

Posticipata la data per la presentazione delle domande per accedere ai fondi 2023 del bando Ripresa Sicilia: una delle quattro linee di intervento del programma “Competitività Sicilia” del Governo Schifani con soggetto attuatore IRFIS FinSicilia S.p.A; in questo caso si tratta di una misura economica a sostegno delle imprese dell’Isola.

I destinatari del contributo, infatti, sono le piccole e medie imprese che hanno sede legale o operativa in Sicilia, sia in forma singola sia con l’adesione di altre imprese, nel complessivo numero di tre, che intendono realizzare un programma di spesa nel territorio della Regione Siciliana.

L’obiettivo è di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano, favorire lo sviluppo di poli di specializzazione e stimolare il riposizionamento di settori produttivi tradizionali. Le agevolazioni saranno erogate in forma di contributo a fondo perduto e anche finanziamento agevolato.

Ripresa Sicilia 2023: come presentare domanda

Adesso le domande, complete della documentazione, potranno essere inserite sulla piattaforma incentivisicilia.irfis.it a partire dalle 12.00 del 20 aprile e fino alle 12.00 del 12 maggio 2023.

La dotazione finanziaria per questa misura è pari a 36 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione, di cui 20 milioni a valere su risorse del Poc 2014-2020 e 16 milioni su risorse del Fsc 2021-2027.

A questo link l’avviso completo.

