Rilascio e rinnovo carta d’identità, Cacciotto: «Si attivi il servizio anche nella III Municipalità»

Tutte le circoscrizioni cittadine di Messina forniscono il servizio di rilascio o rinnovo della carta d’identità, tranne la III. A segnalarlo è il consigliere del III Quartiere, Alessandro Cacciotto, che si rivolge a Palazzo Zanca per risolvere la situazione: «Non c’è ombra di dubbio che tutto ciò sia discriminatorio verso i residenti della Terza Municipalità, costretti a rivolgersi a Palazzo Zanca o alle altre Municipalità per il rilascio del documento».

Un problema che, sottolinea il consigliere, è stato segnalato più volte e che ancora a distanza di tempo non si è risolto. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, e per il Consiglio della III Municipalità, non è più possibile procrastinare: «L’istituzione del servizio di rilascio delle carte di identità – evidenzia il Consigliere –, deve accompagnarsi con un incremento di personale, dal momento che la III Municipalità, lamenta da anni una carenza di organico».

«In un momento storico – aggiunge – in cui attraverso i canali telematici si cerca di velocizzare il tutto, soprattutto in ambito amministrativo, al fine di avvicinare i servizi all’utente, è abbastanza peculiare che la Terza Municipalità con sede a Camaro, non sia in grado di erogare un prezioso servizio come il rilascio delle carte di identità».

Per queste ragioni, è stata inoltrata richiesta ufficiale al sindaco di Messina, Cateno De Luca, e all’assessore ai Servizi al Cittadino, Massimiliano Minutoli.

