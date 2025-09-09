Rigenerazione urbana a Messina: nuovi interventi previsti al Parco Aldo Moro e non solo

Il percorso di rigenerazione urbana e sociale di Messina prosegue. Per una città più accogliente e inclusiva, ci saranno nuovi interventi al Parco Aldo Moro e nei principali spazi verdi cittadina. Si tratta di una pianificazione avviata già da tempo dall’Amministrazione comunale.

Rigenerazione urbana Messina: luoghi vivi e accoglienti

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «l’obiettivo è chiaro: restituire alla comunità spazi sempre più fruibili, sicuri e accoglienti, capaci di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, dalle famiglie ai giovani, dagli anziani ai bambini. Gli interventi che hanno interessato Villa Dante, la Pineta di Montepiselli e, non da ultimo, il Parco Aldo Moro, non sono episodi isolati, ma parte di un percorso continuo e coerente di rigenerazione urbana. Un disegno complessivo che mette al centro l’identità dei luoghi, la qualità del vivere urbano e la possibilità di trasformare gli spazi pubblici in veri luoghi di comunità».

Al Parco Aldo Moro, già pensato e realizzato come spazio accessibile grazie a una rampa che facilita l’ingresso alle persone con disabilità, l’installazione di una nuova passerella rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso la piena fruibilità. Un intervento non solo funzionale, ma anche simbolico, che sta a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di migliorare progressivamente la qualità degli spazi pubblici. L’obiettivo è di far rimanere questi luoghi vivi, accoglienti e capaci di rispondere ai bisogni della comunità.

Aree verdi punti di riferimento

Nella prospettiva della rigenerazione urbana di Messina, l’Amministrazione comunale e la Messina Social City confermano l’intenzione di attuare ulteriori interventi che arricchiscano il tessuto urbano con nuove aree verdi, attrezzature ludiche ed educative, percorsi di socialità e occasioni di cultura.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caminiti ha spiegato: «la pianificazione in corso prevede al Parco Aldo Moro la ristrutturazione dei due fabbricati esistenti. Verranno realizzati dei bagni pubblici e un chiosco ristoro, che non avevamo potuto programmare nell’ambito del progetto ForestaME. Stiamo inoltre già progettando una struttura adiacente al Parco, sul modello di quella presente a Villa Dante, per garantire sempre più spazi dedicati alla partecipazione attiva della comunità».

La Presidente della Messina Social City Valeria Asquini ha dichiarato: «ogni spazio rigenerato acquista valore solo se viene vissuto dall’intera cittadinanza. Il nostro obiettivo è che parchi e aree verdi diventino punti di riferimento quotidiani per bambini, famiglie e anziani. Devono essere luoghi in cui ritrovarsi, condividere esperienze e riscoprire insieme il piacere di vivere la città con bellezza e partecipazione».

(19)