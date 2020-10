Rifiuti ed erbacce vicino alla scuola di Faro Superiore: la denuncia del Comitato Messina Nord

Erbacce, rifiuti e mancanza di segnaletica nella zona circostante la scuola di Faro Superiore: questa la denuncia del Comitato Messina Nord.

«Dopo aver segnalato il 10 e il 30 settembre – scrivono i referenti del Comitato in una nota – la situazione di degrado e abbandono di circa 250mt di strada che conduce alla scuola elementare/media di Faro Superiore ci sentiamo in obbligo di mettere a conoscenza la cittadinanza di questa situazione vergognosa».

Il Comitato Messina Nord chiede interventi di pulizia

Il Comitato Messina Nord chiede interventi di pulizia e la predisposizione della segnaletica stradale. «Mancano – continua il Comitato – le strisce pedonali con la relativa segnaletica, ma soprattutto manca la scerbatura e la potatura per l’erba alta invade totalmente un marciapiede e parzialmente l’altro costringendo centinaia di persone e bambini a camminare in mezzo alla strada rischiando che qualche auto possa investire qualcuno.

Oggi è il 14 ottobre dopo un mese abbondante dalla prima segnalazione e 14 dalla seconda speriamo che in settimana si attivi chi di dovere per inviare una squadra in modo che il prossimo lunedì sia tutto pulito e perfetto».

Le foto del Comitato Messina Nord

(3)