Rifiuti Covid, da MessinaServizi 40mila ritiri nel 2021. Come funziona la raccolta per i positivi

Nel 2021 MessinaServizi Bene Comune ha effettuato 40mila ritiri di rifiuti covid. A comunicarlo è l’Azienda, che ricorda le regole da seguire se si è positivi in isolamento o quarantena per il conferimento della spazzatura e chiede di rispondere alle chiamate anonime «perché potrebbero arrivare dai nostri operatori ai recapiti telefonici comunicati dall’Asp».

A commentare, il presidente di MessinaServizi, Giuseppe Lombardo: «Nonostante i contagi nelle ultime 4 settimane si siano raddoppiati, proseguiamo con impegno il nostro servizio, che grazie all’abnegazione dei nostri operatori è sempre efficiente. Invitiamo tuttavia le famiglie interessate a questo speciale servizio di raccolta, a rispondere anche alle chiamate anonime perché potrebbero arrivare dai nostri operatori ai recapiti telefonici comunicati dall’Asp in fase di attivazione del servizio, altrimenti sarà impossibile garantirlo».

Raccolta rifiuti covid per i positivi a Messina: come funziona

Per le persone positive al covid-19 in isolamento o quarantena obbligatoria è sospeso il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Una volta contattati dall’ASP ed emesso il provvedimento di isolamento/quarantena, sarà MessinaServizi Bene Comune a contattare telefonicamente gli interessati per effettuare il ritiro della spazzatura. La chiamata sarà effettuata con numero sconosciuto (anonimo).

Come fare, quindi?

I rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli multiuso, mascherine e guanti sono considerati rifiuti indifferenziati , e pertanto vanno raccolti e conferiti insieme;

, e pertanto vanno raccolti e conferiti insieme; Tali rifiuti dovranno essere rinchiusi con almeno due sacchetti , uno dentro l’altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

, (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale; I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso e devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi;

utilizzando e devono essere mantenuti e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; Si deve evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti rifiuti.

