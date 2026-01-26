RicostruiAMO insieME: ASSIF lancia la raccolta fondi a sostegno dei comuni messinesi colpiti dal ciclone Harry

ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser promuove una campagna di raccolta fondi a favore della Città Metropolitana di Messina, destinata a sostenere le famiglie e le piccole imprese maggiormente colpite dal ciclone Harry. La campagna si rivolge con particolare attenzione alla zona Sud del Comune di Messina e ai Comuni della Riviera Jonica.

Raccolta fondi Messina: un’azione concreta

La campagna nasce dall’iniziativa di ASSIF nazionale, con il supporto operativo delle socie e dei soci presenti sul territorio. Si inserisce in un’azione di prossimità e responsabilità verso le comunità duramente segnate dagli effetti dell’impattante evento climatico.

Il Consiglio Direttivo di ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser – ha dichiarato: «ASSIF è l’associazione professionale che rappresenta le fundraiser e i fundraiser in Italia. È nata nel 2001 con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del fundraising nel nostro Paese. In Sicilia, abbiamo socie e soci nei territori colpiti dal ciclone Harry e, come già fatto in altre occasioni, sentiamo il dovere di essere vicini alla popolazione. Grazie alla collaborazione con l’Assessore Alessandra Calafiore, abbiamo avviato questa campagna di raccolta fondi per la Città Metropolitana di Messina».

«La nostra forza è quella di essere una comunità, una rete viva e connessa. Per questo ci sentiamo profondamente vicini alla popolazione siciliana e consapevoli delle difficoltà e della sofferenza che molti Comuni stanno affrontando. Di fronte ad emergenze come questa, proviamo a tradurre il nostro senso di responsabilità e di solidarietà in azioni concrete, mettendo a disposizione le competenze che quotidianamente utilizziamo per sostenere le cause in cui crediamo» – ha aggiunto il Consiglio Direttivo di ASSIF.

Un gesto che può fare la differenza

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno istituzionale della Città Metropolitana di Messina. Il Sindaco metropolitano, Federico Basile, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno messo in campo dall’Associazione e dalla comunità professionale dei fundraiser. «Sono profondamente colpito e grato per questa iniziativa promossa da ASSIF. Il pensiero che tante professioniste e tanti professionisti, da tutta Italia, abbiano voluto donare tempo e competenze al nostro territorio ci trasmette calore, vicinanza e un forte senso di comunità. Ma, soprattutto, questo gesto si trasforma in un’azione concreta a sostegno di chi è stato maggiormente colpito dal ciclone e dai suoi effetti» – ha dichiarato.

Inoltre il primo cittadino ha aggiunto: «in particolare, la campagna sosterrà i bisogni e le prime necessità delle famiglie e delle piccole imprese più colpite nella zona Sud di Messina e nei Comuni della Riviera Jonica. È un dono che nasce su iniziativa dell’Associazione Italiana Fundraiser, con il supporto operativo delle socie e dei soci sul territorio. Un gesto che merita solo una parola: grazie. Alla cittadinanza di tutta la Città Metropolitana rivolgo un invito a divulgare questa iniziativa attraverso i propri canali. Donare, indipendentemente dall’importo, è un gesto che in questo caso può davvero fare la differenza».

Come donare?

La campagna si sviluppa attorno al claim “Ricostruiamo insieme”, a sottolineare il valore del contributo collettivo come leva per la ripartenza, la continuità economica e la ricostruzione delle relazioni sociali e produttive nei territori colpiti. I fondi raccolti saranno destinati in via prioritaria al sostegno delle prime necessità delle famiglie e delle piccole attività economiche danneggiate, contribuendo a creare condizioni di stabilità e ripartenza in una fase particolarmente delicata per l’intera area metropolitana.

È possibile contribuire alla campagna attraverso la piattaforma Rete del Dono, al seguente link: https://www.retedeldono.it/progetto/ricostruiamo-insieme

Ogni donazione, di qualsiasi importo, rappresenta un gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso le comunità colpite e un contributo diretto alla ricostruzione materiale e sociale del territorio.

