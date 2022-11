Rfi, gara da 1,2 miliardi di euro per la nuova linea Palermo-Catania-Messina

Al via la gara da 1,2 miliardi di euro lanciata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la nuova linea Palermo-Catania-Messina. Obiettivo degli interventi previsti è quello di migliorare i servizi offerti sul territorio siciliano e ridurre i tempi di percorrenza. I finanziamenti provengono anche dal PNRR. Il lotto riguarda la tratta Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna. Vediamo tutti i dettagli.

Online nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina. A comunicarlo è RFI, che spiega cosa prevedono i lavori in cantiere: «Gli interventi – scrivono da RFI – consistono nella realizzazione di 27 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 3 chilometri di viadotti e 4 gallerie per 20 chilometri totali. Il progetto prevede anche il rinnovo della stazione di Caltanissetta Xirbi e la realizzazione del posto di movimento di Villarosa».

La tratta, si diceva, fa parte della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Ultimati gli interventi sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. «Riduzioni dei tempi di viaggio progressive – spiegano da RFI – sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni». Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo, Filippo Palazzo.

(24)