Restyling per le panchine di Capo Peloro: la Pro Loco riqualifica piazza Lanternino

Fino a pochi giorni fa arrugginite e danneggiate, le panchine di piazza Lanternino a Torre Faro sono state restaurate dalla Pro Loco Capo Peloro grazie ai fondi del 5×1000 donato all’associazione dai cittadini di Messina. Un intervento che è solo un primo passo per la riqualificazione dell’area, ai piedi del Pilone, con il blu dello Stretto a fare da sfondo.

Torre Faro al centro della cronaca locale prima per l’isola pedonale e poi per il Messina Street Fish in programma nell’arena ex Sea Flight riqualificata fino a domenica 25 giugno. Ma non è tutto e i più attenti, che conoscono bene la zona l’avranno notato: le panchine vista Stretto di via Fortino sono praticamente come nuove. A pensarci è stata la Pro Loco Capo Peloro, associazione che da anni si occupa di promozione e tutela del territorio, che ha usato parte del 5×1000 donatole dai contribuenti per eseguire alcuni piccoli interventi di restauro.

«La Pro Loco Capo Peloro – scrive sui social l’associazione –, grazie ai contributi del 5×1000 quest’anno ha destinato i fondi, anche al rifacimento delle Panchine della Piazza. Grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e che continuano a farlo e grazie all’Assessorato Manutenzione Beni e Servizi Arredo Urbano e Spazi Pubblici del Comune di Messina, guidato dall’assessore Massimo Minutoli, che ci ha autorizzato il rifacimento! Viva Capo Peloro!».

Le panchine riqualificate sono sei: come ci ha spiegato il presidente Nello Cutugno, sono state rimesse le barre in ferro mancanti, è stato passato un prodotto antiruggine, e – per il momento –, le sedute sono state dipinte di bianco. Perché per il momento? Perché è in programma un intervento di riqualificazione artistica che vedrà il coinvolgimento anche di altre associazioni con cui la Pro Loco Capo Peloro si è già messa in contatto. Per il momento vi lasciamo le immagini condivise su Facebook dall’associazione, ma stay tuned!

(Foto © Pro Loco Capo Peloro)

