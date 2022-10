Restyling per l’Aula Cannizzaro e il portale web di UniMe: tutte le novità – VIDEO e FOTO

Un nuovo portale web, più moderno e più facilmente fruibile da docenti e studenti, il restyling dell’aula Cannizzaro: doppia inaugurazione nella mattinata di oggi, 6 ottobre, alla sede centrale dell’Università degli studi di Messina. Vediamo cos’è cambiato (e quali saranno i prossimi passi). Soddisfatto il Rettore Cuzzocrea: «Abbiamo cambiato il volto informatico dell’Università».

Quanti di noi sono stati studenti UniMe? E quanti di noi hanno combattuto giornate intere con il vecchio sito internet dell’Università, ormai obsoleto, indietro con i tempi e incapace di rispondere alle esigenze sempre più complesse degli utenti. Con una nuova veste grafica, una nuova organizzazione e nuove funzionalità, è andato online nelle scorse ore sono andati online il portale istituzionale e UniMe informa. A progettare il tutto, il Consorzio Cineca, che adesso sta lavorando ai siti dedicati ai Dipartimenti, ai CdL, al sito International ed al backoffice docenti, che saranno pronti entro dicembre. Entro marzo toccherà ai siti dei Dottorati e dei Centri di ricerca.

Ma non è tutto. Il nuovo sito è stato presentato nel corso di conferenza stampa svoltasi presso l’Aula Cannizzaro, recentemente ristrutturata. A curarne la rimessa a nuovo, così come per l’atrio del Rettorato, oggi dotato, tra le altre cose, di comode poltrone per chi attende di andare a lezione, è stato lo studio dell’architetto Maria Teresa Giorgio, che si è occupato anche del restauro dell’Accademia dei Pericolanti, dell’Aula Magna e del Rettorato.

Con il Rettore Salvatore Cuzzocrea, l’architetto Maria Teresa Giorgio e il dott. Giacomo Scillia del Consorzio Universitario Cineca, vediamo tutte le novità di casa UniMe. È possibile visualizzare il nuovo portale a questo link.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il dott. Giuseppe Mannino, Responsabile CIAM, la dott.ssa Roberta Maisano, Responsabile Servizi di Rete, il dott. Giacomo Scillia (referente Cineca) e parte del team informatico del Consorzio interuniversitario italiano, composto dalle dott.sse Milena Vesco, Rosita Bacchelli, Giulia Nidasio, Chiara Ruffini.

