Referendum 2020. Urne aperte: orari, norme anti-covid e come si vota

Urne aperte in tutta Italia per il referendum costituzionale 2020. Oggi e domani si vota anche a Messina per la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L’Italia torna al voto dopo il lockdown ed i 46.415.806 elettori dovranno rispettare precise regole anti-Covid durante le operazioni di voto.

Referendum 2020: le regole anti-covid

Il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari di Camera e Senato sarà ricordato anche come il primo appuntamento alle urne dopo il coronavirus. Per poter garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sono state stabilite alcune semplici regole che dovranno essere rispettate in tutti i seggi:

Obbligatorio avere la mascherina

Rispettare sempre il distanziamento

igienizzare le mani, almeno tre volte durante tutta l’operazione.

Naturalmente per poter votare sarà, come sempre, necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e la carta d’identità.

Sì o no: come si vota al Referendum del 20 e 21 settembre

Gli elettori troveranno sulla scheda il seguente quesito:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”.

Chi vota SI esprime la volontà di approvare la legge di modifica della Costituzione. Chi vota NO esprime la volontà di respingere alla modifica della legge costituzionale.

Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità. Non è necessario, cioè, che si presenti ai seggi la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il referendum è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

