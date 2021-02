Recuperare le aree inquinate della Sicilia: arriva il bando da 16,6 milioni di euro della Regione

Quando si parla di area inquinata si intende una zona che sta subendo delle alterazioni ambientali che rappresentano un vero danno per la natura e per l’uomo. Per poter recuperare e bonificare queste aree inquinate della Sicilia, la Regione ha pubblicato un bando da 16,6 milioni di euro.

L’avviso consentirà di intervenire sui «numerosi – si legge nella nota della Regione Siciliana – siti censiti all’interno del Piano regionale delle bonifiche classificati secondo un diverso ordine di pericolosità».

Bonificare le aree inquinate della Sicilia

L’obiettivo del bando, destinato alla bonifica delle aree inquinate dell’Isola, è quindi mettere in sicurezza le discariche dismesse e le aree a rischio che rappresentano un pericolo per la salute dei siciliani e «uno scempio ambientale».

Le risorse del bando messe a disposizione saranno stanziate in due diverse finestre e rientrano all’interno del Po Fesr 2014-2020, Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”.

Si avrà tempo fino a metà marzo per presentare l’istanza. Il provvedimento – redatto dal dipartimento Acque e rifiuti e a firma del dirigente generale Calogero Foti – prevede contributi finanziari in conto capitale alle pubbliche

amministrazioni fino al 100 per cento dei costi totali ammissibili dell’operazione.

Chi potrà partecipare al bando

Il bando dell’assessorato regionale all’Energia, guidato da Alberto Pierobon, stabilisce che saranno ammessi a finanziamento i progetti di:

Messa in sicurezza permanente;

Bonifica;

Ripristino ambientale.

Non saranno ammissibili operazioni su:

Aree produttive;

Discariche private.

Tra i criteri oggettivi di valutazione ci sono:

la riduzione dei rischi per i cittadini;

il grado di pericolosità degli inquinanti presenti sui siti da bonificare;

la presenza di un Piano di riutilizzo o tutela dell’area oggetto di bonifica.

Le domande in via telematica (PEC) devono essere inviate entro le ore 13:00 del 90° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso, al seguente indirizzo PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it.

