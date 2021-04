Recovery Plan, Musumeci a Draghi: «Senza infrastrutture si condanna il Sud alla povertà»

Non le ha mandate a dire il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che, durante la Conferenza Stato-Regioni, ha apertamente contestato il ritardo con cui le Regioni sono state coinvolte nelle scelte riguardanti la gestione dei fondi del Recovery Plan: «Non ci si aspetti dai governatori del Sud – ha sottolineato – una condotta approntata a sterile rivendicazionismo, un atteggiamento da piagnoni lamentosi e accattoni».

Nervi tesi alla Conferenza unificata Stato-Regioni sul Recovery Plan tenutasi ieri – in videoconferenza – alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e con la partecipazione di numerosi ministri e dei rappresentanti di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Upi (Unione delle Province d’Italia). È apparso abbastanza contrariato, infatti, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha interrogato l’Esecutivo sui progetti in campo per il Sud «in una prospettiva geopolitica a medio termine» e su come si intenda sostenere il Meridione nel «superare la marginalità che da sempre subisce rispetto al continente europeo».

Durante il suo intervento, il Presidente della Regione Siciliana ha sollecitato il premier Draghi a garantire la riduzione del divario tra Nord e Sud Italia e a rendere il Meridione un polo attrattivo e competitivo all’interno del panorama del Mediterraneo. «Vero è che il sistema Italia è diviso in due poli – ha evidenziato – ma l’uno ha bisogno dell’altro e senza infrastrutture materiali e immateriali si condannano i territori del Sud alla povertà».

Secca la conclusione: «Volete gestire voi le risorse? Fatelo pure – ha affermato Musumeci. Ma non si può pensare di destinarle a obiettivi che non siano condivisi con le Regioni del Mezzogiorno, come purtroppo fino a ieri si è tentato di fare».

