“Reazione a Cateno”: la contro-relazione sull’attività del sindaco De Luca

Sei organizzazioni e movimenti politici di Messina hanno analizzato la relazione del secondo anno di mandato del sindaco Cateno De Luca, fornendo un’analisi impietosa, senza se e senza ma, dell’attività svolta finora della Giunta.

Dalla raccolta differenziata porta a porta, alla creazione delle nuove partecipate, passando per i bilanci e il risanamento, ma anche per tutti quei progetti presentati in campagna elettorale e poi modificati o cancellati dal programma di governo della città, Articolo Uno, Cambiamo Messina dal Basso, Messinaccomuna, Partito della Rifondazione Comunista, +Europa e Rete34+ stilano una loro contro-relazione e “fanno le pulci” non solo all’operato dell’Amministrazione ma anche al modo in cui questo è stato raccontato fino ad ora.

«Il risultato di tale analisi – scrivono le sei organizzazioni – è che siamo di fronte ad una amministrazione mediocre, che vive per la gran parte di rendita del lavoro fatto dalle precedenti amministrazioni, che è stata costretta strada facendo a cambiare e/o cancellare punti qualificanti del programma elettorale perché rivelatisi assurdi e inadeguati, che cerca di nascondere la sua incapacità di avere una visione della città e del suo futuro. Le risultanze di questo lavoro segnalano che attraverso i metodi e soprattutto attraverso il merito degli atti amministrativi la giunta De Luca sta facendo imboccare alla nostra città un vicolo cieco e pericoloso da cui dobbiamo uscire al più presto».

Il documento presentato dai sei gruppi è composto da poco più di un centinaio di pagine, è suddiviso in sei capitoli ciascuno dedicato a un tema diverso. Partendo dalla relazione del secondo anno di mandato del sindaco Cateno De Luca e dei suoi assessori, la contro-relazione intitolata “Reazione a Cateno” tratta in linea generale l’azione politica del Primo Cittadino, esaminando poi la gestione di Palazzo Zanca (con uno, scrivono, «svuotamento della macchina comunale»), l’attività delle partecipate, i bilanci, l’avvio, con risultati altalenanti della raccolta differenziata a Messina, l’andamento del risanamento, i rapporti con i cittadini e con il Consiglio Comunale e l’annosa questione di ATM, oggetto per mesi di scontri accesi tra attuale e precedente amministrazione.

A colpire particolarmente MessinAccomuna, è poi la parte della relazione di Cateno De Luca riguardante il risanamento finanziario del Comune: «La relazione del Sindaco sul risanamento finanziario del Comune – scrivono – è un gioco delle tre carte degno del Mago Otelma: un caleidoscopio di cifre, parole, percentuali, che perseguono l’evidente scopo di indurre confusione e mascherare il mancato raggiungimento degli obiettivi, chiamando in causa in maniera inappropriata la precedente gestione amministrativa del Comune. La tecnica del gioco delle tre carte è semplice: gonfiare la cifra del debito trovato, in modo da poter dire poi di essere stato bravissimo lui a ridurre la massa debitoria, come i venditori di tappeti dei suk, che moltiplicano per 10 il prezzo, fingendo poi uno sconto del 90%; all’opposto del trucco: lo sconto “non c’è, ma si vede”, è solo apparenza».

Questo un anticipo di quanto rilevato e descritto da Articolo Uno, Cambiamo Messina dal Basso, Messinaccomuna, Partito della Rifondazione Comunista, +Europa e Rete34+ nel documento “Reazione a Cateno”. Per leggere il documento completo basta cliccare su questo link.

