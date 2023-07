RDS Summer Festival Messina 2023: dove e quando ritirare i braccialetti per l’accesso

Conto alla rovescia per la tappa di Messina di RDS Summer Festival 2023, che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 luglio nell’arena ex Sea Flight di Capo Peloro: per accedere sarà obbligatorio avere con sé i braccialetti legati alla prenotazione. Ecco quando e dove sarà possibile ritirarli.

Grande attesa per RDS Summer Festival 2023 che porterà in riva allo Stretto, per la precisione a Torre Faro, artisti nazionali e internazionali, tra cantanti e dj. Le due tappe sold out di Messina vedranno salire sul palco il 21 luglio Aka 7even, Baby k, Astol ed Effetto Domino; il 22 luglio Tommaso Paradiso, Cioffi, Federico Baroni e Niveo.

RDS Summer Festival 2023: come e dove ritirare i braccialetti a Messina

L’accesso all’evento RDS Summer Festival 2023 di Messina sarà consentito solo a coloro che avranno con sé i braccialetti relativi alla prenotazione. Al momento della registrazione, infatti, a coloro che si sono prenotati sul portale della manifestazione è stato inviato via e-mail un Qr Code personalizzato. Occorrerà convertirlo recandosi nei posti indicati di seguito per ritirare il relativo braccialetto.

Non basta, quindi, il Qr code sul cellulare, servirà proprio il bracciale, che sarà possibile ritirare:

giovedì 20 luglio – dalle ore 16.00 alle ore 22.00 a piazza Cairoli (al chiosco brandizzato di RDS);

– dalle ore 16.00 alle ore 22.00 a (al chiosco brandizzato di RDS); venerdì 21 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 alla rotonda di Granatari .

– dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 alla . sabato 22 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 alla rotonda di Granatari.

L’ingresso è gratuito.

In occasione di RDS Summer Festival 2023, il Comune di Messina ha disposto diverse modifiche alla viabilità di Torre Faro, consultabili a questo link mentre ATM Spa ha reso nota l’attivazione di un servizio di bus dal capolinea Annunziata a Capo Peloro.

