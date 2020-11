Radio Antidoto: le paure da guardare (e da ascoltare)

Prendiamo in prestito il titolo di un pezzo che è uscito lo scorso 26 ottobre sul sito di Radio Antidoto, pezzo che riassume la diretta andata in onda da Piazza Armerina con Giorgia e Grazia (in foto). Un’incursione di circa due orette per raccontare e raccontarsi le proprie paure.

E in questo strano periodo confuso, la paura può essere uno di quei sentimenti che accompagna le nostre giornate. Non sempre – sia chiaro – ma qualche volta sì. Per esempio un ascoltatore di Radio Antidoto ci dice che lo spaventa cadere nel vuoto. E magari non sapere dove si va a finire.

Un po’ come sta succedendo in un questo nostro presente. Alcune volte, le paure non hanno forme o dimensioni precise, possono essere – come succede a Fabio che ascolta dalla Svizzera – anche un disco. «A proposito di paure e canzoni – scrive Fabio sul canale Telegram di Radio Antidoto – per me in cima c’è Revolution 9 dei Beatles. Sarà che l’ascoltavo di notte alla luce blu di un neon che avevo a casa».

La settimana di Radio Antidoto

Poi c’è chi ha paura della velocità o dell’egoismo degli altri. Tutti abbiamo qualche paura segreta, nascosta, delle cose che ci terrorizzano o magari che non riusciamo a superare. Poi – insieme alle paure – ci sono anche le certezze. Come Alice e Laura, mamma e figlia, che raccontano ai microfoni di Radio Antidoto la loro passione per il cuoio, diventata una professione. Cris le raggiunge in laboratorio e ci regala un pezzo di vita di questa bottega toscana.

Tra paure e certezze, non manca la musica di Johnny che trasmette da Palermo le sue playlist di IndieSpace. Incursioni anche da Messina con Vittorio e Fabio per un po’ di sapido rap. Perché adesso che non si può stare insieme fisicamente, si sta insieme in radio a cacciare un po’ di rime.

Come scrive Federico Bonelli:

sono arrivati tanti

a prenderci per le mani

gli infami

siamo fatti di parole

anche se siamo umani

e quindi tu non ci ingannare

che anneghiamo assieme

nel furore delle onde del mare

e ci piace fare

da antidoti

alle vostre storie amare

tra le onde

fuoco a mare

fuoco a mare

pieni di parole

ci cresce anche la fame

stiamo bene stiamo male

stiamo andando a cucinare

(17)