Radio Antidoto: da Ezio Bosso a SOU passando dall’Open Publishing Fest

Grande fermento questa settimana su Radio Antidoto, ultime ore che ci separano dal 18 maggio. La data che tutti stiamo aspettando. No, non perché le misure si alleggeriscono e riaprono moltissime attività (ne siamo ovviamente contenti) ma perché dal 18 maggio Radio Antidoto parteciperà all’Open Publishing Fest.

Anche questa domenica, vi raccontiamo le peripezie della radio che mangia le onde e attraversa l’Europa; Radio Antidoto, radio in streaming nata due mesi fa per difendersi dal coronavirus e trovare antidoti nuovi alla reclusione.

Di ore e giorni ormai ne sono passati e il gruppo di Radio Antidoto si fa sempre più forte e pronto a nuove avventure. Questa è stata davvero una settimana intensa, la prossima sarà ancora più turbolenta perché dal 18 maggio Radio Antidoto sarà dentro l’Open Publishing Fest.

SOU, teatro – terapia e la magia di Bosso

Il palinsesto di Radio Antidoto non si ferma mai, da lunedì alla domenica – 24 ore su 24 ore – rimaniamo con le orecchie incollate perché smaniamo dalla voglia di sapere cosa pensa l’altro, di cosa si parlerà, quale sarà l’emozione di turno trasmessa nell’etere.

Tra le chiacchiere e gli ascolti condivisi di questa settimana vanno indubbiamente menzionati i bimbi di Favara e Agrigento. Cris, infatti, semi-reclusa a Porto Ligure, ha mandato in onda una lezione virtuale del progetto SOU a domicilio, scuola di architettura per bambini di Farm Cultural Park, progetto che racconta e inventa nuovi metodi di rigenerazione urbana.

Ma anche ascoltare i vinili di Vittorio non è roba da poco, così come non lo sono i racconti di Rigoni e della sua passione per Slam Dunk. Momenti di condivisione anche quelli di Coki che all’interno del suo OccasionalMente ha intervistato Claudia, che si occupa di teatro-terapia.

Non mancano le incursioni, che talvolta ci fanno imbattere nella centrifuga di una lavatrice o nella poesia di Ezio Bosso. Johnny – l’uomo dello spazio in semi libertà a Palermo – ci ha regalato un estratto di musica e parole del Maestro scomparso un paio di giorni fa.

Radio Antidoto feat. Open Publishing Fest

Arriviamo – finalmente – alla ciccia. Dal 18 al 29 maggio, Radio Antidoto parteciperà all’ Open Publishing Festival.

Il festival nasce da Adam Hyde di Coko e Dan Rudamann, l’idea è quella di incontrarsi, in modo globale e locale, per creare nuove opportunità.

Open Publishing Fest non fa altro che celebrare le comunità che sviluppano progetti editoriali creativi, accademici, tecnologici e civici aperti. Dal 18 maggio anche Radio Antidoto sarà presente con una diretta dalle 10 alle 11, per contribuire alla costruzione di nuove reti, per sviluppare e condividere conoscenze. Ovviamente siete tutti invitati, non ci direte che non vi piace parlare con gli sconosciuti?



Radio Antidoto per Open Publishing Fest (a cura di Cristina Marras):

