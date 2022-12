Via i rifiuti dal viale Italia: nuovo appuntamento con MessinAttiva. Come partecipare

Nuovo intervento di raccolta dei rifiuti programmato dai volontari di MessinAttiva, che questa volta si spostano in centro città. L’obiettivo è rendere più pulita e bella Messina, ma anche spingere la città a rimboccarsi le maniche e innescare un cambiamento. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 18 dicembre. Tutto quello che c’è da sapere per partecipare.

Di MessinAttiva vi abbiamo parlato diverse volte, è un gruppo di volontari impegnato nella tutela dell’ambiente, attraverso momenti di pulizia collettiva e azioni di sensibilizzazione. Dopo aver partecipato lo scorso 4 dicembre 2022 alla gara di plogging (una pratica di origine svedese che consiste nel fare jogging raccogliendo rifiuti lungo il percorso) organizzata dal gruppo ARB, in occasione del VI trofeo Luigi Cacopardi, i volontari raccolgono le tante segnalazioni ricevute sulle condizioni di una strada fondamentale per raggiungere il centro storico di Messina, il viale Italia.

Domenica 18 dicembre, i volontari di MessinAttiva si sono dati appuntamento alle ore 10.00 sul viale Italia, di fronte al bar Noviziato per raccogliere i rifiuti nella zona. L’evento, naturalmente, è aperto a tutti, a chiunque abbia voglia di rimboccarsi le maniche e dare una mano per rendere Messina un po’ più pulita. Cosa serve? Soltanto guanti, sacchi e tanta voglia di fare. «Quello che ci aspettiamo dagli altri – dicono i volontari – coincide sempre con quello che per primi facciamo noi».

