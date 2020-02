Raccolta rifiuti ingombranti: dove e quando conferire questo sabato a Messina

Anche domani, sabato 22 febbraio, MessinaServizi organizza la raccolta dei rifiuti ingombranti in tutte e sei le Circoscrizioni della città dello Stretto. Chi deve liberarsi di vecchi mobili, elettrodomestici o sfalci di potature potrà regarsi in uno dei tre punti di raccolta e conferire il tutto in modo assolutamente gratuito.

L’appuntamento per la raccolta dei rifiuti ingombranti è domani, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 nelle seguenti zone di Messina:

lungomare di Santa Margherita (I circoscrizione);,

(I circoscrizione);, il parcheggio Palmara (III circoscrizione);

(III circoscrizione); la piazza del villaggio San Matteo (V circoscrizione).

Per consentire il conferimento dei rifiuti, in queste tre aree è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione coatta, per singoli tratti e per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 00-18, nelle giornate di sabato nei siti interessati alla collocazione dei cassoni scarrabili.

Il cronoprogramma delle attività proseguirà sabato 29 al villaggio UNRRA in via Caslispera di fronte alla scuola (II), in piazza Gagini (IV) ed in via I Palazzo a Torre Faro (VI).

La raccolta settimanale dei rifiuti ingombranti si solgerà fino a dicembre 2020 e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Pari&Dispari”.

(38)