Raccolta rifiuti e spazzamento: il calendario di Messina Servizi per Pasqua e 25 aprile

In vista delle prossime feste di Pasqua e Pasquetta e della celebrazione del 25 aprile, MessinaServizi Bene Comune comunica il calendario della raccolta rifiuti e, in generale, dei servizi svolti a Messina dalla Partecipata. Vediamo, di seguito, quando sarà attivo il porta a porta e quando no.

Come funzionerà quindi la raccolta rifiuti a Pasqua e Pasquetta a Messina? Domenica 17 aprile, MessinaServizi non svolgerà alcuna attività lavorativa; mentre il 18 aprile saranno garantiti regolarmente i servizi di raccolta rifiuti, trasporto e spazzamento nelle Aree Nord, Centro e Sud di Messina. La piattaforma di trasbordo svolgerà regolarmente i turni previsti, l’impianto di selezione di Pace rimarrà chiuso e i centri comunali di raccolta e le Isole Ecologiche rimarranno chiusi.

Per quel che riguarda il 24 e il 25 aprile 2022: domenica 24 Aprile non verrà svolta alcuna attività lavorativa da parte di MessinaServizi; mentre il 25 aprile i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento nelle Aree Nord, Centro e Sud si svolgeranno regolarmente. La piattaforma di trasbordo svolgerà regolarmente i turni previsti, l’impianto di selezione di Pace rimarrà chiuso e i Ccr e le Isole Ecologiche rimarranno chiusi.

