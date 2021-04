Raccolta rifiuti (differenziata e non) a Messina: cosa cambia nel weekend di Pasqua

Alla vigilia del weekend di Pasqua e Pasquetta, MessinaServizi Bene Comune spiega quali saranno le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, il conferimento ai cassonetti filo strada e le isole ecologiche durante questi giorni di festa a Messina. Vediamo quando si potranno gettare i rifiuti e quando no.

Partiamo dalla raccolta differenziata porta a porta. Su questo fronte non cambia niente. MessinaServizi Bene Comune garantirà il servizio sia sabato che lunedì, ma non domenica (come da calendario regolare). Nella zona Centro, nella zona Nord e nella zona Sud si seguirà il calendario abituale consultabile sul sito internet della società partecipata.

Nel weekend di Pasqua, i cambiamenti riguarderanno invece la raccolta, e quindi il conferimento dei rifiuti, ai cassonetti filo strada (per chi abita in zone di Messina non ancora servite dalla differenziata). Sarà vietato conferire sabato 3 aprile, perché prefestivo. Si potrà però conferire la domenica sera per il lunedì.

Saranno chiuse, infine, le isole ecologiche sparse per la città di Messina, per tutto il weekend, in ragione dell’applicazione della zona rossa in tutta Italia.

Nel dare queste comunicazioni, «il management di MessinaServizi Bene Comune augura ai cittadini messinesi una serena Pasqua».

(167)