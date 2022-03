Raccolta farmaci per la popolazione ucraina: l’iniziativa di Vento dello Stretto

In questi giorni Messina sta dimostrando sostegno e solidarietà in favore della popolazione ucraina, presa sotto assedio dalle forze armate russe di Putin. Tra le iniziative c’è anche quella di “Vento dello Stretto” che, dal 2 al 4 marzo, si occuperà di una raccolta di farmaci da destinare in Ucraina. La raccolta di farmaci si svolgerà nella sede del movimento locale: in via XXIV Maggio, dalle 18:30 alle 20:30. I farmaci verranno poi spediti nelle zone di guerra grazie all’Associazione “Modavi Onlus” e alla Croce Rossa Italiana.

Durante la raccolta saranno presenti, insieme ai volontari di “Vento dello Stretto” anche l’Associazione Universitaria “Atreju” e l’Associazione ambientalista “Fare Verde Onlus“. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i responsabili ai seguenti numeri:

348 6918298, Dario Carbone

347 4946235, Piero Gatto

O la pagina social di Vento dello Stretto.

Di seguito, invece, la tipologia di farmaco che verrà raccolto:

antidolorifici

antifebbrili

siringhe

disinfettanti

bende

cerotti

termocoperte

insulina

kit base di pronto soccorso

novalis

paracetamolo

(25)