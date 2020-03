Raccolta differenziata a Messina: nuovi orari per le isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli

Novità per MessinaServizi e per i suoi utenti. Cambiano gli orari delle isole ecologiche di Pistunina e di Gravitelli, mentre a breve apriranno due nuovi centri di raccolta, quello di Villaggio Unrra e Autocentro. Gli altri punti di conferimento dei rifiuti di Messina – Tremonti, Giampilieri, Spartà, Pace e Contesse – manterranno invece il vecchio calendario.

A motivare il cambio di orario per le isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli, spiega MessinaServizi Bene Comune, sono questioni puramente organizzative. Il nuovo calendario sarà attivo da lunedì 9 marzo.

Orari delle isole ecologiche di Messina

A partire dal prossimo lunedì 9 marzo, comunica MessinaServizi Bene Comune, cambieranno gli orari di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche di Pistunina e di Gravitelli. Gli altri centri di raccolta Tremonti, Giampilieri, Spartà, Pace e Contesse manterranno i soliti orari.

I nuovi orari delle isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli

Lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 19.00;

dalle 13.00 alle 19.00; martedì e giovedì dalle 07.00 alle 13.00;

dalle 07.00 alle 13.00; venerdì e sabato dalle 07.00 alle 19.00.

Gli orari delle altre isole ecologiche di Messina

Le isole ecologiche di Tremonti, Giampilieri, Spartà, Pace e Contesse manterranno i vecchi orari. Vale a dire:

Tremonti, Giampilieri, Spartà

giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00;

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00.

giovedì e sabato dalle 7.00 alle 13.00; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00. Pace

da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 18.00.

da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 18.00. Contesse

da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 19.00.

Quali rifiuti conferire nei centri di raccolta di Messina

Nel comunicare i nuovi orari, MessinaServizi Bene Comune ha voluto ricordare all’utenza quali tipi di rifiuti è possibile conferire e dove.

In particolare, nei centri di raccolta di Pistunina, Gravitelli, Pace, Spartà, Tremonti e Giampilieri si possono conferire: abiti e prodotti tessili, pile e batterie, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in legno, imballaggi in metallo (alluminio e acciaio), imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, ingombranti, oli e grassi commestibili, oli e grassi diversi da quelli da cucina, rifiuti in vetro, rifiuti metallici, rifiuti plastici, sfalci e potature, e Raee (grandi elettrodomestici, grandi apparecchi di refrigerazione, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, apparecchi di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici).

Presso l’isola ecologica di Contesse, invece, è possibile conferire solo Raee.

(80)