Raccolta differenziata e isole ecologiche: cosa cambia a Messina il 2 e 3 giugno 2023

In arrivo due giorni di festa a Messina, con il 2 giugno, Festa della Repubblica, e il 3, dedicato alle celebrazioni della Madonna della Lettera. MessinaServizi Bene Comune comunica il calendario per quel che riguarda lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, spazzamento e apertura delle isole ecologiche cittadine.

Due giorni rossi sul calendario per la città dello Stretto: il 2 e il 3 giugno 2023 sono infatti festivi per le celebrazioni della Festa della Repubblica e della Madonna della Lettera. In queste due giornate, comunica MessinaServizi Bene Comune, le attività di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti si volgeranno regolarmente, così come lo spazzamento. Resteranno chiuse in entrambe le giornate, invece, le isole ecologiche. Maggiori informazioni a questo link.

