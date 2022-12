Raccolta differenziata a Messina. Stop il giorno di Natale e Capodanno: il calendario per le feste

Come cambia la raccolta differenziata a Messina durante questi giorni di festa? Messinaservizi informa che dal 24 Dicembre al 6 Gennaio i servizi di raccolta differenziata e lo spazzamento delle strade si svolgeranno in maniera regolare in tutte le zone della città. I cittadini, quindi, potranno conferire i rifiuti secondo il calendario di riferimento senza cambiare le loro abitudini. Unica eccezione nei giorni 25 Dicembre e 1 Gennaio quando sarà interrotta qualsiasi attività lavorativa. Il giorno di Natale e il giorno di Capodanno non sarà possibile conferire i rifiuti.

Le isole ecologiche di Messina resteranno chiuse il 25 e il 26 Dicembre e l’1 e il 6 Gennaio, e resteranno aperte solo la mattina il 24 Dicembre e il 31 Dicembre. Messinaservizi coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini serene feste di Natale e un 2023 più ecosostenibile per tutti.

