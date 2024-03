Raccolta differenziata a Messina: le regole per il weekend di Pasqua

In vista del weekend di Pasqua e Pasquetta, MessinaServizi Bene Comune spiega quali saranno le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, il conferimento ai cassonetti filo strada e le isole ecologiche durante questi giorni di festa a Messina. Vediamo quando si potranno gettare i rifiuti e quando no.

Partiamo dalla raccolta differenziata porta a porta. Su questo fronte non cambia niente. MessinaServizi Bene Comune comunica che i servizi di raccolta saranno regolari in tutte le aree.

Saranno chiuse, invece, le isole ecologiche sparse per la città di Messina ma soltanto giorno 1 aprile. Messinaservizi Bene Comune comunica, infine, che i servizi di trasporto e spazzamento saranno regolari in tutte le aree.

