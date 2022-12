Raccolta differenziata a Messina, come funzionerà l’8 dicembre

Tra poche ore a Messina e nel resto d’Italia si festeggerà, come ogni 8 dicembre, la festa dell’Immacolata, ma come cambierà la raccolta differenziata nella giornata di domani? MessinaServizi Bene Comune comunica che non ci saranno variazioni e che il servizio porta a porta sarà effettuato regolarmente in tutta la città, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

«MessinaServizi Bene Comune – si legge in una nota – annuncia che per domani, mercoledì 8 Dicembre, Festa dell’Immacolata, il servizio di spazzamento sarà regolare così come la raccolta porta a porta in tutta la città, seguendo il calendario delle diverse aree. Le isole ecologiche invece resteranno chiuse».

Per quanto riguarda invece la riqualificazione delle aree a verde comunali, la ristrutturazione delle aiuole e l’allestimento del verde per le festività natalizie, MessinaServizi conferma di aver utilizzato il compost prodotto dai rifiuti organici conferiti all’impianto di compostaggio della Rem Srl di Catania. «Si tratta – spiega la Partecipata del Comune di Messina – dell’esempio di economia circolare più semplice con l’utilizzo della materia prima rifiuto organico, prodotto dalle famiglie messinesi, che una volta trattato e recuperato diviene strutturante e concime per le aree a verde del Comune di Messina. La società MessinaServizi Bene Comune augura a tutti una buona festività dell’Immacolata».

(28)