Raccolta dei rifiuti ingombranti: dove e quando conferire sabato a Messina

Anche questo sabato a Messina sarà possibile gettare i rifiuti ingombranti negli spiazzi della città dello Stretto selezionati da MessinaServizi Bene Comune nell’ambito dell’iniziativa “Pari&Dispari”. Chi deve disfarsi di mobili, vecchi elettrodomestici o sfalci di potature potrà farlo domani mattina in tre punti di raccolta.

L’iniziativa, nata nella primavera del 2018 (ma con il nome “pulizie di Primavera”), va avanti quasi senza interruzioni ormai da diverso tempo ed è stata pensata per andare incontro ai cittadini e consentirgli di gettare rifiuti più difficili da conferire – perché, appunto, ingombranti e pesanti – a pochi passi da casa, senza dover andare necessariamente nelle isole ecologiche.

Ogni sabato gli operatori di MessinaServizi Bene Comune saranno presenti in tre zone della città (una settimana nelle circoscrizioni pari e una in quelle dispari) per raccogliere:

rifiuti ingombranti come mobili, scaffali, materassi, biciclette, divani, stendini;

come mobili, scaffali, materassi, biciclette, divani, stendini; rifiuti elettronici (RAEE), come elettrodomestici, stampanti, computer, televisori;

(RAEE), come elettrodomestici, stampanti, computer, televisori; sfalci di potature.

Domani, sabato 25 gennaio, la raccolta dei rifiuti ingombranti si svolgerà di mattina, dalle 07.00 alle 13.00, nelle seguenti zone di Messina:

lungomare di Santa Margherita (I circoscrizione);,

(I circoscrizione);, il parcheggio Palmara (III circoscrizione);

(III circoscrizione); la piazza del villaggio San Matteo (V circoscrizione).

Per consentire il conferimento dei rifiuti, in queste tre aree è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione coatta, per singoli tratti e per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 00-18, nelle giornate di sabato nei siti interessati alla collocazione dei cassoni scarrabili.

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Messina proseguirà sabato 1 febbraio al Cep in prossimità dell’asilo comunale (II circoscrizione), sul torrente Trapani, 50 metri a monte del viadotto (IV circoscrizione) e in via I Palazzo a Torre Faro (VI circoscrizione).

